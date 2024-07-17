Россия призвала к освобождению заложников в секторе Газа и Израиле

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на открытом заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос, в среду, 17 июля, призвал к постоянному прекращению огня в секторе Газа ради освобождения 120 израильских заложников и 9500 «произвольно арестованных» тель-авивскими властями палестинцев.

В ходе своего выступления глава российской дипломатии сказал: «Россия последовательно выступает против терроризма во всех его проявлениях. Мы безоговорочно осудили террористическую атаку против Израиля 7 октября 2023 года. Однако то, что сейчас происходит в Газе, является неприемлемым коллективным наказанием гражданского населения. Сегодня Газа лежит в руинах – практически полностью уничтожены жилой фонд, школы и больницы, выведены из строя ключевые объекты гражданской инфраструктуры. В секторе – эпидемии инфекционных заболеваний, массовый голод, разразилась настоящая гуманитарная катастрофа».

«Выступаем за постоянное и повсеместное прекращение огня, что сделает возможным освобождение 120 израильских заложников и около 9500 произвольно арестованных с 7 октября 2023 года палестинцев. Призываем к обеспечению безопасного и адекватного гуманитарного доступа ко всем пострадавшим и нуждающимся», – заявил Лавров.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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