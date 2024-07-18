«Отходит от мирной повестки»: Баку оценил отказ Еревана от встречи

Армения отказалась от встречи на высшем уровне с Азербайджаном в Лондоне. Баку расценил это решение как поворот от мирной повестки, передает агентство «Анадолу».

Великобритания организовала встречу премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева на полях саммита Европейского политического сообщества. Но Ереван отказался от переговоров в двухстороннем формате.

«Мы расцениваем отказ Армении от этой встречи как проявление ее намерения отступить от диалога и продвижения мирной повестки. Международное сообщество само должно дать оценку тому, что Армения вместо того, чтобы ценить и продвигать возможности для диалога, отказывается от этого», – сказал помощник азербайджанского лидера Хикмет Гаджиев.

В начале июня МИД Армении заявил, что соглашение между Ереваном и Баку достаточно проработано, и Армения готова подписать его в течение месяца.

Лондон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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