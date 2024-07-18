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Четверг, 18 июля 2024, 19:58 мск

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Изображение денежной купюры на туалетной бумаге признано оскорблением чувств верующих

Объявление о продаже туалетной бумаги с изображением тысячерублевой купюры Преображенский суд Москвы признал запрещенным к распространению из-за оскорбления чувств верующих, – сообщает РИА Новости.

Агентство со ссылкой на постановления суда пишет, что суд признал «запрещенной к распространению информацию, размещенную в сети «Интернет» со следующим URL-адресом. …На указанном интернет-ресурсе размещена информация о продаже туалетной бумаги с нанесением Банка России номиналом 1000 рублей с изображением памятника (Ярославу Мудрому – прим. ред.), отнесенного к числу святых, почитаемого Русской православной церковью… Указанный информационный материал оскорбляет религиозные чувства верующих».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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