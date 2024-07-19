Трамп пообещал восстановить отношения с КНДР

Экс-президент США Дональд Трамп намерен восстановить отношения Штатов и КНДР в случае возвращения в Белый дом. Он напомнил, что неплохо ладил с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.
Трамп заявил, что наладит отношения между Вашингтоном и Пхеньяном. По мнению экс-президента, Ким Чен Ын был бы рад его увидеть.
«Думаю, он скучает по мне, если хотите знать», – сказал Трамп на национальном съезде республиканцев в Милуоки. Газета The Sunday Times вела трансляцию выступления на своем YouTube-канале.
Специалист по США Цунэо Ватанабэ спрогнозировал, что Дональд Трамп может пойти на сделку с КНДР, например, вывести своих военных из Южной Кореи в обмен на отказ Северной Кореи от ядерного потенциала.
Вашингтон, Наталья Рязанова
© 2024, РИА «Новый День»