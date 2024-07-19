Реестр иноагентов пополнил пианист Кисин* и еще три человека

Министерство юстиции России в пятницу внесло в список иноагентов пианиста Евгения Кисина*, бывшего сотрудника КГБ Юрия Швеца*, епископа Апостольской православной церкви Григория Михнова-Вайтенко* и бывшего главу регионального штаба Алексея Навального** в Саратове Дмитрия Цибирева*.

В сообщении, опубликованном на сайте Минюста, говорится: «19 июля 2024 г. в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Е.И. Кисин*, Г.А. Михнов-Вайтенко*, Д.А. Цибирев*, а также Ю.Б. Швец*.

Е.И. Кисин* выступал против специальной военной операции на Украине, принимал участие в мероприятиях по сбору средств в поддержку Вооруженных Сил Украины, в том числе в рамках своей гастрольной деятельности, а также осуществлял перевод денежных средств в адрес Вооруженных Сил Украины. Участвовал в качестве респондента на информационной площадке, предоставляемой иностранным СМИ, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Проживает за пределами Российской Федерации.

Г.А. Михнов-Вайтенко* принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Выступал против специальной военной операции на Украине, участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами и иностранным источником.

Д.А. Цибирев* призывал к участию в несогласованных митингах и пикетах, выступал против специальной военной операции на Украине. Распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Взаимодействовал с представителем организации, включенной в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации.

Ю.Б. Швец* распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных Сил Российской Федерации. Выступал против специальной военной операции на Украине, принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Призывал к усилению противоправных действий со стороны недружественных стран в отношении Российской Федерации, передаче российских активов для финансирования Украины, проживает за пределами Российской Федерации».

«В соответствии с распоряжением Минюста России из реестра в связи с ликвидацией исключена некоммерческая организация Фонд «Правовая инициатива», – отметили в ведомстве.

*Физлицо признано в России иностранным агентом

**Физлицо признано эстремистом и террористом на территории РФ

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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