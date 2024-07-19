В России высказались о признании «Талибана»*

Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов заявил, что в вопросе признания и исключения движения «Талибан»* из списка запрещенных организаций Москва будет исходить из собственных интересов, – сообщает в субботу, 20 июля, ТАСС.

В интервью агентству российский дипломат сказал: «Далеко не во всех странах региона движение талибов* находится в террористических списках. В любом случае, каждое государство исходит из собственных мотивов и специфики своих отношений с Афганистаном».

*Организация запрещена в РФ

Кабул, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube