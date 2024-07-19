российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 20 июля 2024, 02:06 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

В России высказались о признании «Талибана»*

Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов заявил, что в вопросе признания и исключения движения «Талибан»* из списка запрещенных организаций Москва будет исходить из собственных интересов, – сообщает в субботу, 20 июля, ТАСС.

В интервью агентству российский дипломат сказал: «Далеко не во всех странах региона движение талибов* находится в террористических списках. В любом случае, каждое государство исходит из собственных мотивов и специфики своих отношений с Афганистаном».

*Организация запрещена в РФ

Кабул, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Москва, Центр России, В мире, Политика, Россия,