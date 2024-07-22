Испания и Люксембург отказались от бойкота Венгрии

Глава МИД Люксембурга Ксавье Беттель назвал ошибкой отказ от диалога с Венгрией, а его коллега из Испании Хосе Мануэль Альбарес призвал к единству Евросоюза.

Министр Беттель заявил, что поедет на неформальную встречу, организованную Венгрией в конце августа. «Игнорирование или отказ от диалога было бы ошибкой», – цитирует его Reuters.

Испанский министр Альбарес также отверг любые бойкоты в отношении председательства Венгрии в Совете ЕС. Он напомнил, что венгерский премьер Виктор Орбан посетил Россию и Китай по собственной инициативе и не заявлял, что делает это от имени всего блока.

«Очевидно, он не представляет консенсусную позицию ЕС или внешнюю политики Испании внутри ЕС. Испания также не является сторонником бойкотов, в ЕС не может быть бойкотов, потому что он означает единство и солидарность», – заявил Альбарес.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал ребячеством инициативу бойкота остальных министров. Он заявил, что европейские политики просто разочарованы провалом своей стратегии относительно Украины.

«Вот уже несколько недель брюссельская внешнеполитическая бюрократия и лидеры некоторых стран ЕС скрежещут зубами из-за нашей миротворческой миссии из-за разочарования/зависти/разоблачения своей провальной стратегии. Все, что мы получаем от наших брюссельских и европейских друзей, – это ребяческий сидячий бойкот и словесное карате», – сказал дипломат.

Страны Евросоюза выбрали запланированную в Будапеште встречу глав МИД для демонстрации бойкота в адрес Венгрии и заранее назвали встречу «пропагандистским шоу».

Брюссель, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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