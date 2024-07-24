Токио выразил протест Москве из-за санкций против японских граждан

Япония заявила протест России из-за введения санкций против 13 японских граждан. Об этом сообщил генеральный секретарь правительства страны Ёсимаса Хаяси.

«Подобные меры ограничивают законную деятельность японских компаний и являются абсолютно неприемлемыми», – цитирует политика РИА «Новости».

Хаяси добавил, что Япония продолжит предпринимать все возможные меры «для защиты своих корпораций и бизнес-деятельности в России».

Напомним, накануне МИД РФ объявил о введении запрета на въезд в Россию 13 гражданам Японии в ответ на санкции Токио. В санкционный список включены президент японского агентства по международному сотрудничеству, председатель правления Toyota Motor, основатель компании Rakuten, которой принадлежит мессенджер Viber, и другие известные бизнесмены.

Токио, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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