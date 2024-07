Тринадцати японцам запретили въезд в Россию

Министерство иностранных дел России во вторник, 23 июля, сообщило, что в ответ на санкции Токио вводит запрет на въезд в Россию 13 гражданам Японии, среди которых – президент японского агентства по международному сотрудничеству, председатель правления Toyota Motor, и другие известные бизнесмены.

В заявлении, опубликованном на сайте российского МИДа, говорится: «В рамках ответных мер на продолжающиеся санкционные действия Японии в отношении нашей страны в связи со специальной военной операцией принято решение о бессрочном запрете на въезд в Российскую Федерацию следующих японских граждан: Танака Акихико, президент Японского агентства по международному сотрудничеству; Микитани Хироси, основатель корпорации RAKUTEN; Фукухара Тэрухико, президент Musashi Fuso; Ивамацу Сэйго, президент Shinsei Bussan Co.; Танака Хироаки, президент Shinwa; Такэути Икуо, президент Toyobo Co.; Оя Мицуо, президент Toray Industries; Тоёда Акио, председатель правления Toyota Motor; Амэмия Макото, президент Nikken Co.; Сайто Мицуру, президент Saito Seisakusho Co.; Мороока Нобору, президент Morooka Co.; Ёсинага Таканори, президент Denyo Co.; Кохара Эйити, президент Koshin ltd.».

Москва, Иван Бабурин

