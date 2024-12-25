Росавиация контактирует с Азербайджаном и Казахстаном по авиакатастрофе в Актау

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) поддерживает контакты с авиационными властями Азербайджана и Казахстана, а также авиакомпанией AZAL по вопросу крушения пассажирского самолета. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.
Самолет Embraer 190 азербайджанской авиакомпании AZAL разбился сегодня утром на восточном побережье Каспийского моря, при заходе на посадку в казахстанском аэропорту Актау.
Перевозчик выполнял рейс из Баку в Грозный. «Предварительно: после столкновения с птицами, из-за возникшей нештатной ситуации на борту воздушного судна, его командир принял решение «идти» на запасной аэродром – им был выбран Актау», – отметили в агентстве.
На месте проводится поисково-спасательная операция. Росавиация находится в контакте с перевозчиком AZAL, авиационными властями Азербайджана и Казахстана.
Москва, Зоя Осколкова
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