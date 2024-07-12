Росавиация и МЧС раскрыли подробности крушения Superjet

Стали известные новые подробности относительно крушения в Подмосковье Superjet 100. Как уточнила Росавиация, авиакатастрофа произошла около 15:00 мск. По данным МЧС, борт упал в лесном массиве, жертв среди населения нет.

«Самолет выполнял полет без пассажиров – на борту воздушного судна, по предварительным данным, находились три человека», – пояснили в Росавиации. По предварительной информации МЧС, все трое членов экипажа погибли.

Планируется, что расследованием катастрофы займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК), с участием специалистов Росавиации.

Вместе с тем Московская межрегиональная транспортная прокуратура во взаимодействии с Северо-Западной транспортной прокуратурой организовала проверку по факту крушения авиалайнера в Подмосковье.

«По предварительным данным, сегодня, 12 июля 2024 года, в районе Коломны Московской области потерпел крушение борт ООО Авиапредприятие «Газпром Авиа», – уточнили в надзорном ведомстве.

Московский межрегиональный транспортный прокурор Константин Букреев выехал на место происшествия. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Москва, Елена Володина

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube