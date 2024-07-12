В Подмосковье разбился Superjet

Сегодня в Подмосковье потерпел крушение самолет Superjet, в результате чего, по предварительным данным, погибли три члена экипажа. Как сообщается, лайнер выполнял тестовый полет после ремонта.

По сведениям «Интерфакса», на борту находились два летчика-испытателя и бортинженер.

Источники ТАСС в оперативных службах уточнили, самолет принадлежит «Газпрому». «Он находился на плановом ремонте. Сегодня проводился тестовый полет. На борту был только экипаж из трех человек», – подтвердил собеседник агентства.

Сообщается, что на борту были пилоты компании «Гражданские самолеты Сухого». Они вылетели на облет из аэропорта Жуковского.

Очевидцы сообщили, что ЧП произошло рядом с подмосковной Коломной возле деревни Апраксино.

Добавлено. Обновлено. В МЧС России уточнили, что борт упал в лесном массиве. В самолете находились 3 члена экипажа. По предварительной информации, они погибли. Жертв среди населения нет.

Москва, Елена Володина

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