Суд вынес приговор бывшему замначальнику управления московского главка МВД за организацию незаконной миграции

Басманный районный суд Москвы вынес приговор бывшему заместителю начальника Управления по вопросам миграции московского главка МВД Дмитрия Тахтаулова по уголовному делу об организации незаконной миграции. Как сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции, экс-полицейский отправлен за решетку на 6,5 лет.

Фигурантами этого дела стали также бывший начальник одного из отделов Управления по вопросам миграции Вячеслав Фокин и предприниматели – Андрей Школьников и Вячеслав Фокин. Всем им вменили ч. 2 ст. 322.1 УК (организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору в целях совершения или сокрытия преступления).

«Суд назначил Тахтаулову Д.Ю. и Фокину В.В., каждому, наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением звания «полковник полиции», – говорится в сообщении.

Школьников и Абрамов получили по шесть лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Судя по сообщениям СМИ, полицейских задержали в ноябре 2022 года по подозрению в организации незаконной миграции 10 тысяч иностранцев.

Москва, Светлана Антонова

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