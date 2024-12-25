В 2024 году из Фонда национального благосостояния израсходовали 1,3 трлн рублей

В 2024 году из Фонда национального благосостояния (ФНБ) было израсходовано 1,3 трлн рублей. Из этой суммы почти 1 трлн был израсходован на финансирование инфраструктурных проектов, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

По данным Минфина, сумма, на которую был пополнен ФНБ, практическая сравнялась с той, которая была израсходована. «То есть в целом для Фонда национального благосостояния мы видим, что он не уменьшился и не увеличился по итогам текущего года», – сказал Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24».

Почти триллион рублей был истрачен на инфраструктурные проекты, в области самолетостроения, а также переработки газа и газохимии. По словам Силуанова, такая же политика продолжится и в 2025 году.

«У нас есть портфель наших инвестиционных планов из Фонда национального благосостояния. И он будет реализовываться в соответствии с потребностями и с ходом реализации этих проектов», – сказал министр.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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