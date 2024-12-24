Путин исполнил желание школьницы побывать в роли пилота самолета

Президент РФ Владимир Путин исполнил мечту 10-летней школьницы Маргариты из Белгородской области побывать в роли пилота самолёта. Как сообщила пресс-служба Кремля, для девочки была организована экскурсия по авиатренажёрному центру, ей также показали кабину «Сухого Суперджета 100».

«Школьница совершила полёт на авиатренажёре: были смоделированы взлёт и заход на посадку, в том числе в условиях нештатной ситуации, в разное время суток и с различными погодными условиями», – отметила пресс-служба главы государства.

В Кремле уточнили, что Маргарита впервые приехала в Москву и вместе с родителями побывала на экскурсии в Национальном центре «Россия», посмотрела балет «Щелкунчик» в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко. Для девочки также была организована вертолётная экскурсия по Подмосковью.

Своими впечатлениями школьница поделилась с главой государства в телефонном разговоре. Президент поздравил Маргариту и её родителей с наступающим Новым годом.

Москва, Светлана Антонова

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