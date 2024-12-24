Острые миграционные вопросы: Путин проводит переговоры с президентом Таджикистана

Глава российского государства Владимир Путин проводит переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Лидеры государств намерены обсудить ряд проблем, в том числе острые миграционные вопросы, передает ТАСС.
На повестке дня также ключевые направления сотрудничества в политической, торгово-экономической, военно-технической и культурно-гуманитарной сферах. Отдельно внимание будет уделено актуальным региональным проблемам, в том числе ситуации в Афганистане.
Санкт-Петербург, Светлана Антонова
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