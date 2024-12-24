«Либо переговоры, либо…» Военный конфликт России и Украины завершится в 2025 году – Орбан

Конфликт России и Украины завершится в 2025 году. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан газете Magyar Nemzet, которое цитирует РБК. По словам венгерского лидера, есть два варианта: либо мирные переговоры, либо «уничтожение одной из воюющих сторон».

Премьер-министр Венгрии обратил внимание, что за вооруженного противостояния США и Европа потратили на помощь Киеву около €300 млрд, которые можно было направить на повышение уровня жизни во всей Европе. «Мы могли бы поднять все Балканы на уровень европейского развития. Мы могли бы обуздать миграцию, мы могли бы построить совершенно новую европейскую систему обороны. Но эти деньги сгорели», – констатировал Орбан.

При этом, как отметил венгерский лидер, Украина утратила территории, часть граждан покинула страну, инфраструктура, транспорт и энергетическая система которой «были разрушены до основания».

Орбан считает, что после поражения Дональда Трампа на выборах президента США в 2020 году в мировой политике настал сложный период: к власти в некоторых западных государствах пришли лидеры, «следующие опасным идеям и неспособные защитить свои страны», с должности ушла «сильный и стабильный» канцлер Германии Ангела Меркель, а во Франции политическая система «показала свое самое уродливое лицо». «И тогда начался военный конфликт с Россией, который оказался непосильным для нас», – подчеркнул он.

Тем не менее, по мнению Орбана, в 2025 году «вместо военной политики, вернется политика мирных лет», после чего Европа добьется экономических успехов.

Будапешт, Светлана Антонова

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