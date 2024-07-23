Байден во вторник вернется к обязанностям президента

Президент США Джо Байден днем 22 июля вернется в Вашингтон и возобновит работу после самоизоляции. Врач Белого дома Кевин О'Коннор сообщил, что симптомы ковида почти не беспокоят главу государства.

Байден покинет свой дом в штате Делавэр в 12:30 часов (19:30 мск) и спустя два часа будет на брифинге в Белом доме, следует из данных пресс-службы резиденции главы государства. Она опубликовала письмо доктора О'Коннора, который заверил, что президент прошел курс лечения от коронавируса, его показатели в норме, и он готов к работе.

По данным CNN, Байдена ждет насыщенная рабочая неделя. Ожидается, что президент встретится с семьями американцев, оказавшихся в заложниках в секторе Газа. В четверг запланирована встреча Байдена и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

18 июля Белый дом объявил о положительном тесте на коронавирус у главы государства. Байден покинул Вашингтон в целях самоизоляции.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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