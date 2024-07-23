Россия ввела санкции против 15 граждан Великобритании

Россия ввела ограничительные меры в отношении 15 граждан Великобритании. Об этом сообщает Министерство иностранных дел РФ.

«В рамках реагирования на агрессивные действия Лондона принято решение о дальнейшем расширении российского «стоп-листа» за счет включения в него представителей британских частных компаний в области безопасности, вовлеченных в подготовку украинских военнослужащих, руководителей предприятий ВПК, поставляющих продукцию или оказывающих услуги киевскому режиму, экспертов и публицистов, выступающих с антироссийских позиций по оборонной проблематике и теме СВО в СМИ», – говорится в сообщении.

В дипломатическом ведомстве указали, что «попытки британских русофобов создать условия для «стратегического поражения» и международной изоляции России по определению обречены на провал».

«Призываем Лондон трезво оценить ситуацию и немедленно сменить вектор в двусторонних отношениях», – добавили в МИД РФ.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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