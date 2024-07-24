Штаб Трампа пожаловался, что Харрис получила деньги кампании Байдена

Предвыборный штаб экс-президента Дональда Трампа подал жалобу в Федеральную избирательную комиссию на вице-президента Камалу Харрис. Сотрудники Трампа заявили, что собранные на кампанию президента Джо Байдена средства были переведены в пользу нового кандидата от демократов.

В штабе Трампа выяснили, что деньги замаскировали под перевод на 91,5 млн долларов от одного жертвователя, и назвали происходящее кражей.

«Камала Харрис пытается совершить кражу 91,5 млн долларов из оставшихся на предвыборную кампанию Джо Байдена денег. Наглый захват денег станет крупнейшим нарушением в истории», – цитирует жалобу CNN.

Сотрудники Харрис назвали претензии необоснованными, поскольку за первые 36 часов штабу удалось собрать 100 млн долларов и привлечь 58 тыс. волонтеров. Сторонники вице-президента заявили, что республиканцы завидуют масштабам поддержки кандидата от Демпартии.

Эксперты назвали маловероятным, что решение по жалобе примут до выборов, но допустили, что разбирательство может продлиться несколько лет.

Компания Ipsos провела опрос, который показал, что Камала Харрис получила поддержку 44% респондентов, а Дональд Трамп – 42%.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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