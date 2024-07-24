Маск согласился с Саксом насчет госпереворота в США

Американский предприниматель Илон Маск согласился с характеристикой политического маневра, в результате которого президент США Джо Байден отказался от участия в предвыборной гонке. Он поддержал заявление миллиардера Дэвида Сакса, назвавшего произошедшее госпереворотом.

Сакс написал в своем блоге, что Байден преследовал «своего соперника на выборах» в традициях банановых республик и лишился шанса на переизбрание в результате госпереворота.

«Демократические пропагандисты говорили о фальшивом перевороте более трех лет, а теперь они отчаянно отрицают, что произошел настоящий переворот. Это был политический удар, с Нэнси Пелоси в качестве ключевой фигуры», – написал Сакс.

Маск прокомментировал публикацию с помощью эмодзи «100», полностью согласившись с высказыванием.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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