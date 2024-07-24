Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на Фестивале новых медиа в подмосковном «Сенеже» в среду, 24 июля, заявил, что возобновить доступ к соцсети Instagram** лучше как можно быстрее, но не в условиях проведения специальной военной операции, – сообщают СМИ.

Отвечая на соответствующий вопрос, представитель Кремля сказал: «Россия должна использовать все платформы, чтобы доносить свою точку зрения по разным странам. С моей точки зрения, в России лучше как можно быстрее возобновить доступ к Instagram**, но не в условиях войны. Мы живем в такое время, когда нужны ограничения».

*Организация принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России

Москва, Иван Бабурин

* Продукты компании Meta, признанной экстремистской организацией, заблокированы в РФ.

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