Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на Фестивале новых медиа в подмосковном «Сенеже» в среду, 24 июля, заявил, что Зеленский однозначно утратил свою легитимность, что может существенно осложнять мирный процесс, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления представитель Кремля сказал: «Напомню слова президента Владимира Путина о том, что Зеленский однозначно утратил свою легитимность в качестве президента Украины и что анализ Конституции этой страны позволяет сделать вывод о том, кто может быть преемником на должности руководителя страны».

«В настоящий момент это, безусловно, остается проблемой. Такой же проблемой является и указ президента Украины, который запрещает любому руководителю этой страны вести переговоры с президентом Путиным. Это факторы, которые могут существенно осложнять мирный процесс», – добавил Песков.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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