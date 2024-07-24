Назначен новый командующий ВВС России

Министерство обороны РФ в среду, 24 июля, сообщило о назначении генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша командующим военно-воздушными силами (ВВС) – заместителем главнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС) России.

На сайте оборонного ведомств в разделе «структура ВКС» говорится: «Кобылаш Сергей Иванович – командующий военно-воздушными силами-заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами, генерал-лейтенант».

Для справки: «Кобылаш Сергей Иванович родился 1 апреля 1965 года в Одессе. Окончил Ейское высшее военное авиационное училище летчиков имени В. М. Комарова (1987), Военно-воздушную академию им. Ю. А. Гагарина (1994), Военную академию Генерального штаба ВС РФ (2012). Проходил службу на различных должностях от летчика до командующего дальней авиацией. Имеет квалификацию летчика-снайпера. Указом президента России от 14 октября 2008 года за участие в контртеррористической операции на Северном Кавказе присвоено звание Героя России. Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орденом Мужества, орденом «За военные заслуги», медалью «За отвагу».

Москва, Иван Бабурин

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