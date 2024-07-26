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Пятница, 26 июля 2024, 10:36 мск

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«Никакого суверенитета»: Лондон не пригласил Киев на тематическое заседание СБ ООН

Фото: un.org

Великобритания выступила против приглашения Украины на заседание Совбеза ООН по вопросу поставок западного оружия киевскому режиму. Британские дипломаты показали всему миру, что сегодняшняя Украина – не суверенный субъект международных отношений, считает первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

В российской делегации отметили, что приглашение выступить в Совбезе всегда было честью для стран, но для Украины оказалось «способом оказания политического давления», по заявлению Лондона.

«Англичанине выступили против направления ей какого-либо приглашения от членов СБ. Тем самым лишний раз доказав, что сегодняшняя Украина – не суверенный субъект международных отношений, а всего лишь объект геополитических игр западных государств», – написал Полянский в своем телеграм-канале.

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что киевский режим завёл страну в тупик. Запад диктует киевскому режиму политику, работающую в интересах США и Европы, т.е. украинцев лишили будущего, предав национальные интересы и продав суверенитет Вашингтону.

Нью-Йорк, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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Европа, В мире, Конфликт на Украине, Политика, Европа, Украина,