Киевский режим завёл страну в тупик, растоптав традиционные ценности и развалив экономику. И этим приблизил «неизбежность нового Майдана», считает спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Прошедшие 10 лет с момента переворота в феврале 2014 года стали трагедией для украинцев, а все лозунги оказались обманом, отметил политик. Украина лишилась 53,7% населения и пятой части территорий, ВВП страны в 2022 году упал на рекордные 30,4%, и страна потеряла свою финансовую независимость.

«Красивые лозунги Майдана и печеньки Госдепа США оказались обманом украинского народа. История переписана, вера предана, родной для многих граждан Украины русский язык запрещён. Сотни тысяч людей киевский режим по требованию США отправляет на убой», – перечислил Володин в своем телеграм-канале.

Запад диктует киевскому режиму политику, работающую в интересах США и Европы. Например, изменения призывного возраста, чтобы мужчины от 17 до 70 лет могли бороться «до последнего украинца».

«Украинцев лишили будущего, предав национальные интересы и продав суверенитет Вашингтону. Зеленский заявляет, что боится нового Майдана. Потеряв поддержку украинского народа, чтобы сохраниться, отменяет выборы. Тем самым приближая неизбежность нового Майдана», – спрогнозировал Володин.

Спикер и ранее отмечал, что Украина стала государством-банкротом, которое не может выполнять обязательства перед гражданами без помощи Вашингтона и Брюсселя. По мнению Володина, у киевского режима есть только два варианта: капитуляция на условиях РФ или полное исчезновение Украины как государства.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об угрозе нового переворота в стране. Он признал, что обстановка на Украине нестабильна, но обвинил в этом Россию.

Москва, Наталья Рязанова

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