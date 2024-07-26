ЕР предложила Путину кандидатуру главы Крыма

Генеральный совет «Единой России» «Единая Россия» внес президенту РФ Владимиру Путину предложения по кандидатурам глав трех регионов, в том числе Крыма. На посты руководителей РК, Ингушетии и Кабардино-Балкарии предложены действущие главы Сергей Аксенов, Махмуд-Али Калиматов и Казбек Коков. Об этом сообщил врио секретаря генсовета ЕР Владимир Якушев.

«Каждая из парламентских партий может направить президенту до трех кандидатур. Генсовет партии принял решение поддержать главу Крыма Сергея Аксенова, Ингушетии – Махмуд-Али Калиматова и Кабардино-Балкарии – Казбека Кокова. Коллеги входят в Высший совет партии, пользуются доверием жителей вверенных им регионов», – отметил Якушев, чьи слова приводит пресс-служба партии.

После сбора всех предложений от партий Путин внесет по три кандидатуры в законодательные органы регионов.

Руководителей Крыма, Ингушетия, Кабардино-Балкарии выберут депутаты региональных парламентов. Голосование по вопросу избрания главы Ингушетии пройдет 8 сентября, главы Крыма и Кабардино-Балкарии будут избраны не позднее 23 октября.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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