Путин поздравил Мадуро с переизбранием и пригласил в Россию

Президент РФ Владимир Путин поздравил венесуэльского коллегу Николаса Мадуро с переизбранием. Российских лидер пригласил Мадуро посетить Россию.

«Дорогой Николас, примите сердечные поздравления по случаю Вашего переизбрания на пост президента Боливарианской Республики Венесуэла. Хотел бы подтвердить готовность к продолжению нашей конструктивной совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня. Вы всегда желанный гость на российской земле», – говорится в телеграмме. Поздравительное послание опубликовано на сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что российско-венесуэльские отношения носят характер стратегического партнёрства и деятельность Мадуро во главе государства будет способствовать их дальнейшему развитию.

Оппозиция внутри Венесуэлы и ряд стран региона отказались признавать победу Николаса Мадуро на выборах. Госдеп США пожелал увидеть подробные результаты голосования, поскольку они не совпали с результатами опросов, проведенных американской компанией.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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