В России будет создана Морская коллегия

Помощник президента России Николай Патрушев на совещании в Рыбинске в понедельник, 29 июля, сообщил, что для повышения координации в сфере национальной морской политики принято решение о создании Морской коллегии.

В ходе своего выступления Патрушев сказал: «В целях повышения координации деятельности органов государственной власти по реализации национальной морской политики, обеспечения защиты национальных интересов России в Мировом океане, президентом России принято решение образовать Морскую коллегию Российской Федерации. В составе коллегии будут созданы советы по стратегическому развитию Военно-морского флота, по защите национальных интересов Российской Федерации в Арктике, по развитию и обеспечению морской деятельности РФ».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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