Утверждена обновленная стратегия развития минерально-сырьевой базы страны

Глава правительства России Михаил Мишустин утвердил обновленную стратегию развития минерально-сырьевой базы. Ее срок был продлен до 2050 года. В числе основных задач – повышение степени переработки и потребления минерального сырья в стране, а также создание инфраструктуры для разработки и внедрения новых технологий.

В документе заложены два сценария развития минерально-сырьевого комплекса. Базовый – предполагает, что обеспеченность запасами и добыча полезных ископаемых останутся на нынешнем уровне. Целевой – подразумевает опережающее наращивание минерально-сырьевой базы для удовлетворения спроса на полезные ископаемые, прежде всего те, которые нужны в ключевых отраслях промышленности.

Кроме того, в стратегии определен приоритет геолого-разведочных работ для поиска дефицитных видов стратегического минерального сырья (марганца, урана, хрома, титана, вольфрама), ускоренного лицензирования таких месторождений и стимулирования их разработки.

«Важно в полном объеме обеспечить текущие и перспективные потребности экономики в стратегических видах твердых полезных ископаемых, при этом существенно сократив зависимость от иностранных поставок»,– отметил Мишустин.

По данным Росстата, в июне промпроизводство выросло на 1,9% в годовом выражении, что стало минимумом с марта 2023 года. Снижение производства затронуло в том числе «производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки» (на 18,6%) и добычу прочих полезных ископаемых (на 17,2%), кокса и нефтепродуктов (на 4,4%), добычу угля (на 3%).

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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