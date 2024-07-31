Путин увеличил выплату контрактникам СВО до 400 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в 400 тысяч рублей заключившим контракт с Минобороны для службы в зоне специальной военной операции с 1 августа и до конца 2024 года. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«Постановляю установить гражданам Российской Федерации, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы РФ, военнослужащим, проходившим военную службу по призыву в Вооруженных силах РФ <…>, иным гражданам РФ и иностранным гражданам, которые заключили в период с 1 августа по 31 декабря 2024 года контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ сроком на один год и более для выполнения задач специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины, единовременную денежную выплату в размере 400 тысяч рублей», – говорится в тексте указа.

Глава государства также рекомендовал властям российских регионов выплачивать бойцам еще не менее 400 тысяч рублей из средств субъекта федерации.

В настоящее время за подписание контракта для участия в СВО предусмотрена федеральная выплата в размере 195 тыс. рублей.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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