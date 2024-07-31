В США призвали Вашингтон сменить курс в отношениях с Москвой

Политика Вашингтона в отношении Москвы губительно сказалась на американских интересах, считает аналитик компании Wikistrat Грег Лоусон. Он призвал администрацию США сменить курс в отношениях с Россией.

Расширение НАТО вблизи российских границ и игнорирование проблем безопасности России привело к нынешней ситуации. Москва активнее, чем когда-либо, развивает отношения с Китаем, что угрожает доминированию Штатов, а мир оказался на грани ядерной катастрофы. Американский истеблишмент должен отказаться от планов разобраться с ослабленной Россией, считает аналитик.

«Отношения с Россией должны быть перекалиброваны. Стремление к смене режима в Москве – опасная авантюра, как и разрешение для Украины наносить удары вглубь России американским оружием. Риски катастрофической непреднамеренной ядерной эскалации реальны. Продолжение этой политики продолжит консолидацию китайско-российской оси», – написал Лоусон для журнала The National Interest.

Госдеп США объявил, что НАТО приступает к разработке новой стратегии в отношении России. Теперь противостояние будет направлено на Россию и Китай.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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