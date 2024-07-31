МВД за полгода лишило гражданства РФ около тысячи натурализованных мигрантов

МВД России за первое полугодие лишило паспорта РФ около тысячи натурализованных иностранцев из-за совершения ими преступлений. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк. Речь идет о тех гражданах, кто добровольно приобрел российское гражданство.

«Более половины решений о прекращении гражданства приняты за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств», – написала она в своем телеграм-канале.

Федеральная служба судебных приставов ранее сообщила, что за полгода из России было выдворено 39,5 тыс. иностранцев и лиц без гражданства за нарушение миграционного законодательства. Надо отметить, что за весь прошлый год из России на основании решения судов были высланы 44 тыс. мигрантов-нарушителей.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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