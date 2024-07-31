При Трампе США ограничат обмен разведданными с ЕС – СМИ

Штаб экс-президента США Дональда Трампа подготовил широкий план по сокращению сотрудничества Вашингтона с НАТО. Один из пунктов предусматривает ограничение обмена данными разведки, пишет Politico со ссылкой на источники.

Страны Евросоюза больше полагаются на разведданные США, а не собственных агентств. Например, европейские чиновники считают американскую разведку более надежной в вопросах, связанных с Россией. Трамп вместе с командой решил, что ЕС стоит взять заботу о собственной безопасности в свои руки.

Знакомые с планами Трампа европейские чиновники опасаются, что без поддержки Штатов члены НАТО станут легкими мишенями для России. В качестве ответной меры ЕС пригрозил ограничить поток своих разведданных в США.

Издание уже писало о плане Трампа по сокращению сотрудничества с НАТО. План также предусматривает остановку продвижения НАТО на Восток, выведение Украины и Грузии из орбиты влияния альянса.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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