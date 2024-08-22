США взяли в «заложники» СБ ООН: Россия предложила принять новую резолюцию по кризису на Ближнем Востоке

Россия предложила Совету безопасности Организации объединенных наций (СБ ООН) принять новую резолюцию по ближневосточному кризису, чтобы остановить насилие в секторе Газа. Как заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, необходимо срочно прекратить гуманитарную катастрофу.

«С болью приходится признавать, что Совет Безопасности как главный орган ООН, отвечающий за подержание международного мира и безопасности, на протяжении более десяти месяцев по сути продолжает оставаться пассивным наблюдателем продолжающейся в Газе кровавой бойни, унесшей уже более 40 тыс. ни в чем неповинных мирных жизней. Как сказал Генсекретарь ООН А.Гутерреш, уровень убийств и разрушений в ходе израильской операции – самый высокий по сравнению с любым другим конфликтом где-либо в мире за время его пребывания в должности, а происходящее в Газе – это «полное беззаконие», – констатировал Полянский.

По его словам, «Вашингтон уже 10 месяцев по сути держит весь Совет в заложниках, угрожая применением «вето» и не позволяя принять востребованные жесткие и недвусмысленные решения ни по палестинскому вопросу, ни по прекращению огня в Газе, ни по продвижению ближневосточного мирного процесса».

«Это тем более прискорбно, что именно маниакальное желание США «монополизировать» ближневосточный мирный процесс и перекроить его по выгодным Израилю «лекалам» привело к тем драматическим последствиям, свидетелями которых мы сегодня являемся», – подчеркнул Полянский.

«Если резолюция 2735 не выполняется, то давайте примем новый документ, дающий недвусмысленный сигнал «спойлерам» о том, что их действия не окажутся без последствий. И снабдим нашу резолюцию инструментарием, который помог бы остановить насилие вне зависимости от прихотей той или иной стороны противостояния. Критически важно также, чтобы Вашингтон наконец прекратил свою многомиллиардную военную помощь Израилю, используемую для уничтожения мирных палестинцев», – предложил первый заместитель постоянного представителя России при ООН.

Нью-Йорк, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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