Партия канцлера ФРГ Олафа Шольца провалилась на региональных выборах в Саксонии и Тюрингии. Таким образом немцы выразили свое недоверие действующим властям, считает спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

В Тюрингии «Альтернатива для Германии» получила 33% голосов и заняла первое место, в Саксонии – второе с 30%. Социал-демократическая партия Германии Шольца получила 7% в Саксонии и 6% в Тюрингии. Ее партнеры по правящей коалиции: Свободная демократическая партия и Партия «Союз 90/Зеленые», получили еще меньше голосов.

«Немцы сказали Шольцу «уходи». Для всех стало очевидно, что он ставит в приоритет не развитие ФРГ и решение проблем её граждан. Учитывая результаты голосования в Саксонии и Тюрингии, сложно представить, как он и его правительство могут руководить Германией ещё год. Итоги выборов показали: граждане ФРГ не хотят потерять свою страну», – написал Володин в телеграм-канале.

Политик отметил, что правительство Шольца непопулярно и в других регионах Германии. Причина – немцам не нравятся приоритеты действующей власти. Их экономика оказалась в кризисе без дешевого газа из России, улицы заполнены мигрантами. В то же время ФРГ стала главным поставщиком вооружения киевскому режиму и его спонсором.

В конце июля решение Олафа Шольца бороться за свой пост в 2025 году назвали неуместным. Более половины опрошенных немцев выразили поддержку будущему конкуренту Шольца.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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