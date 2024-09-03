Медведев предостерег МУС от попытки арестовать Путина

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предостерег судей и прокуроров Международного уголовного суда от побуждения к исполнению ордера на арест президента РФ Владимира Путина.

«Я бы на месте судей и прокуроров больше всего боялся того, что кто-то из безумцев попытается исполнить их незаконный ордер. В таком случае их жизнь будет стоить не дороже этой бумажки», – предупредил Медведев в своем блоге.

Политик заявил о своей уверенности, что Улан-Батор не станет исполнять ордер МУС и Путину во время визита в Монголию ничто не угрожает.

Президент Путин прибыл в Улан-Батор с официальным визитом. Поездка вызвала беспокойство в Евросоюзе. Брюссель напомнил Улан-Батору, что Монголия ратифицировала Римский статут МУС в 2002 году и приняла на себя соответствующие юридические обязательства.

В начале 2023 года МУС выдал ордер на арест президента России и детского омбудсмена. В МИД РФ это решение объяснили жестким продвижением Великобританией своих интересов. Официально, арест Путина санкционирован в связи с «похищением» детей с Украины.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube