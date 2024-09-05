Путин: Россия готова вернуться к переговорам на основе стамбульских соглашений

Россия готова вести переговоры по Украине только на основе стамбульских договоренностей, заявил президент РФ Владимир Путин. Он подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась от дипломатического разрешения кризиса, но без «эфемерных требований».

«Готовы ли мы с ними вести переговоры? Мы никогда не отказывались от этого. Но не на основе каких-то эфемерных требований, а на основе тех документов, которые были согласованы и фактически парафированы в Стамбуле», – сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ.

Он отметил, что многие партнеры России заинтересованы в скорейшем разрешении конфликта на Украине и не рубят с плеча, а пытаются разобраться в сложной обстановке. Первым среди возможных посредников для переговоров с Украиной Путин назвал Китай.

«Мы с уважением относимся к нашим друзьям, партнерам, которые искренне заинтересованы в решении всех вопросов, связанных с этим конфликтом. Это, прежде всего, Китайская Народная Республика, Бразилия, Индия. Я в постоянном контакте с нашими коллегами по этому вопросу. Руководители этих стран искренне стремятся к тому, чтобы помочь разобраться во всех деталях этого сложного процесса», – цитирует президента «Интерфакс».

Вскоре после вторжения украинских войск в Курскую область президент Путин заявил, что теперь переговоры с Киевом исключены. Глава киевского режима Владимир Зеленский признал, что намерен удерживать захваченные территории РФ как залог «позиции силы» на переговорах с Москвой.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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