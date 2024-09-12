Зеленский назвал деструктивным мирный план Бразилии и Китая по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский назвал деструктивным предложенный КНР и Бразилией план мирного урегулирования украинского конфликта. Он раскритиковал призыв бразильских властей наладить диалог с Россией и пойти на обоюдные уступки.

Зеленский заявил, что предлагал Пекину и Бразилиа вместе обсудить возможный механизм урегулирования ситуации на Украине. Он выразил недовольство тем, что предложенный план не согласовали с Киевом.

«Китайско-бразильское предложение – это тоже деструктивно, это просто политическое заявление. С чего вы вдруг решили, что вы должны принимать сторону России или быть где-то посередине? Как можно предлагать «вот наша инициатива», ничего у нас не спросив?» – сказал Зеленский в интервью порталу Metropoles.

Он добавил, что в Киеве сидят не «дураки» и понимают, что Китай и Бразилия прежде всего обсудили свою инициативу с Россией и получили ее одобрение. Глава киевского режима назвал деструктивными и предложения Бразилии наладить диалог с Россией ради выработки компромисса и сделать обоюдные шаги навстречу.

Ранее Киев так же критично высказался о Венгрии в качестве посредника в организации мирных переговоров. Киев продолжает настаивать на реализации своей «формулы мира», которую Москва назвала неприемлемым ультиматумом. Для создания коалиции вокруг этой формулы провели «мирный саммит» в Швейцарии, но не все участники согласились поддержать киевскую инициативу.

Вместе с тем, Китай заявил, что порядка 26 стран поддержали предложенный им и Бразилией мирный план. Москва и Киев по отдельности согласились с большинством пунктов проекта мирного урегулирования, составленного Пекином.

Киев, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube