«Легко договоримся…» Глава МИД России сделал заявление по мирному урегулированию конфликта на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ключевым вопросом урегулирования конфликта на Украине является соблюдение прав русскоговорящих людей, а не территориальные споры.

Министр отметил, что говорил об этом с представителями Индии, Бразилии и Китая.

«Если обсуждать призывы прекратить огонь и подумать о территориальных разменах, это несерьезно. Потому что проблема не в территориях, проблема в правах людей, которые были растоптаны законодательно и о которых пока ни одна из плавающих в политическом пространстве инициатив не упоминает. Когда мы увидим серьезную готовность защищать те самые права человека, <...> я убежден, легко договоримся по месту и времени встречи», – сказал Лавров (цитата по РБК).

Глава МИД России также упомянул канцлера Германии Олафа Шольца, который накануне заявил, что настал момент для обсуждения окончания конфликта. Позже La Repubblica написала, что немецкий канцлер готовит план мирного урегулирования конфликта, который призван усадить Москву за стол переговоров. По данным газеты, он не исключает территориальных уступок со стороны Украины.

Как сказал Лавров, Москва никогда серьезно не относилась к так называемой формуле президента Украины Владимира Зеленского, на основании которой Киев допускает заключение мирного соглашения с Москвой.

«Инициатива Зеленского давно известна, она уже всем оскомину набила, это ультиматум чистой воды», – подчеркнул российский министр, добавив, что позиция западных стран, поддерживающих эту инициативу, означает, что «Запад не хочет договариваться по-честному», делая все, чтобы можно было «объявить о нанесении нам (России) стратегического поражения на поле боя».

Москва, Светлана Антонова

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