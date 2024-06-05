Китай насчитал 26 стран, поддержавших его мирный план по Украине

Порядка 26 стран поддержали мирную инициативу, предложенную Китаем в том время, как США сами сомневаются в результате «мирного саммита». Глава китайского МИД Ван И отметил, что Москва и Киев по отдельности согласились с большинством пунктов проекта мирного урегулирования, составленного Пекином.

«Россия и Украина по отдельности подтвердили большую часть содержания принципов политического решения. 26 стран согласились присоединиться или ищут пути присоединения, а в общей сложности 45 стран дали «положительную оценку» этим идеям», – цитирует министра Bloomberg.

При этом Запад настроен не слишком оптимистично в отношении «мирного саммита», запланированного на 15-16 июня в Швейцарии. Президент США Джо Байден не будет присутствовать на мероприятии. Штаты будут представлять вице-президент Камала Харрис и советник по нацбезопасности Джейк Салливан, что является простой данью протоколу.

«США не хватает доверия к этому так называемому мирному саммиту, на котором не будет России, и уверенности в реальных результатах встречи. Возможно, США не верят, что настало время для политического урегулирования», – пояснил профессор Академии регионального и глобального управления Цуй Хунцзянь изданию Global Times.

Китай отказался участвовать в конференции по Украине в Швейцарии без присутствия России. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предупредил о провале попыток Запада навязать России принятые без нее решения по Украине.

Пекин, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube