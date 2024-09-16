Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал Россию непобедимой в военном плане и призвал рассмотреть все варианты мирных инициатив. Свое мнение по украинскому кризису он высказал во время встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Пресс-служба казахского лидера подчеркнула, что Токаев высказался по просьбе немецкого гостя.

«Россия непобедима в военном отношении. Если война продолжится, последствия будут очень серьезными для всего человечества. Шанс на мир еще есть. Все мирные инициативы различных государств должны быть тщательно рассмотрены и достигнуто соглашение о прекращении боевых действий. Мы считаем, что мирный план Китая и Бразилии заслуживает поддержки», – сказал Токаев.

Он отметил, что территориальные вопросы лучше обсуждать после того, как стороны прекратят огонь. И напомнил, что лидеры во всех странах меняются, а соседние народы должны жить в мире. Так Казахстан считает Россию партнером и развивает с ней сотрудничество, но и «никаких разногласий между Казахстаном и Украиной не было».

Глава киевского режима Владимир Зеленский во время визита в Берлин пообещал победить Россию и завершить конфликт на своих условиях. Но все чаще аналитики во всем мире, включая западные страны, говорят о тупиковой ситуации для Киева, а вместе с ним для Вашингтона и Лондона.

Астана, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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