Генсек НАТО оправдал украинские удары по России западным оружием

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что Киев имеет право наносить удары по России, поскольку речь якобы идет об обороне страны. Об этом он заявил в интервью американскому изданию Foreign Policy.

«В соответствии с международным правом Украина имеет право обороняться, а оборона включает удары по территории <...> России. Но, в конце концов, союзники сами должны принимать решение, какие должны применяться ограничения по отношению к оружию, которое они поставляют», – сказал Столтенберг (цитата по РИА «Новости»).

При этом генсек НАТО считает, что Североатлантический альянс не станет частью конфликта на Украине, если его участники позволят Киеву наносить удары по территории России западным оружием.

«Неправильно говорить, что мы станем частью конфликта», – сказал он (цитата по ТАСС). По его словам, НАТО не считает Иран и КНДР частью конфликта из-за якобы поставок военной помощи Москве.

Напомним, на прошлой неделе президент РФ Владимир Путин заявил, что разрешение Киеву наносить удары западным оружием по территории России будет означать прямое участие стран НАТО в войне на Украине против России. По его словам, эта ситуация поменяет суть конфликта, и Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз.

Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил, что заявление, которое было сделано Путиным, «очень важно – оно предельно четкое, однозначное, и не допускает каких-то двойных прочтений».

Брюссель, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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