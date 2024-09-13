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Запад услышал предупреждение Путина об ударах западным оружием по России – Кремль

В Кремле уверены, что заявление президента РФ Владимира Путина относительно применения Киевом дальнобойного западного вооружения для ударов по России достигло своих адресатов. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Заявление, которое было вчера сделано Путиным, очень важно. Оно предельно четкое, однозначное, и не допускает каких-то двойных прочтений. И у нас нет сомнений, что это заявление достигло своих адресатов», – сказал Песков, слова которого цитирует «Интерфакс».

Накануне вечером Путин заявил, что разрешение Киеву наносить удары по территории России будет означать прямое участие стран НАТО в войне на Украине против России. По его словам, эта ситуация поменяет суть конфликта, и Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз.

Москва, Анастасия Смирнова

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