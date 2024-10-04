Новый премьер Японии обещал сохранить курс на заключение мирного договора с РФ

Новый премьер-министр Японии Сигэру Исиба пообещал сохранить курс на заключение мирного договора с Россией. При этом японский кабмин не будет отказываться от санкционного давления на РФ и поддержки Украины.

«Японско-российские отношения находятся в тяжелом состоянии, но наша страна продолжит курс на решение территориальной проблемы и заключение мирного договора», – сказал Исиба, выступая со своей первой программной речью перед парламентом.

Премьер добавил, что Токио и впредь будет усиленно продвигать санкции против России и помощь Украине.

1 октября японское правительство во главе с Фумио Кисидой ушло в отставку. В этот же день на пост был назначен Сигэру Исиба.

Все три года премьерства Кисиды сопровождались коррупционными скандалами. Наиболее громкий разразился в конце 2023 года и касался коррупции в правящей Либерально-демократической партии. Поддержка со стороны населения упала до рекордно низких значений. После этого политик заявил, что не станет выдвигать свою кандидатуру на выборах.

Токио, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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