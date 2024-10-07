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Понедельник, 7 октября 2024, 15:20 мск

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ЕС готовится утвердить новый режим санкций против России

Фото: ec.europa.eu

Евросоюз планирует утвердить новый режим антироссийских санкций, который определит критерии внесения в «черные» списки. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на высокопоставленный европейский источник.

На прошлой неделе страны ЕС предварительно согласовали новый режим санкций против России за якобы «дестабилизирующие действия за рубежом». Окончательное утверждение запланировано на вторник, заявил собеседник агентства.

Предполагается, что в дальнейшем государства-члены и Еврокомиссия смогут предлагать свои списки фигурантов для введения ограничений.

На данный момент в ЕС действуют уже более 40 разных санкционных режимов. В «черные» списки внесены порядка 2200 физических лиц и организаций только по вопросам, связанным с Украиной.

Брюссель, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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