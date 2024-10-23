Зеленский предложил первый шаг к завершению конфликта

Взаимный отказ от ударов по объектам энергетической инфраструктуры мог бы стать первым шагом для завершения горячей фазы конфликта с Россией, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский. По его мнению, со стороны России это также стало бы сигналом о готовности завершить войну.

Зеленский предложил обеим сторонам прекратить воздушные атаки по энергообъектам. По его словам, этот шаг обсуждался во время первого «мирного саммита» в Швейцарии, куда Россию не пригласили.

«Мы увидели во время первого саммита, что может быть принято решение по энергетической безопасности. Мы не нападаем на их энергетические инфраструктуры, они не нападают на наши. Может ли это привести к концу горячей фазы войны? Я так думаю», – сказал политик в интервью Financial Times.

Зеленский заявил, что перспектива переговоров с Россией зависит от президентских выборов в США. Пока Вашингтон не одобряет громких заявлений, чтобы не накалять ситуацию перед голосованием. Издание отмечает, что США также давят на Украину для поиска новых путей завершить конфликт на фоне вероятной победы Дональда Трампа.

«Сейчас внимание США сосредоточено на выборах, и я думаю, что это, вероятно, делает любое резкое заявление сложным. Они не хотят дополнительного риска. Но когда речь идет об энергетике и свободе судоходства, получение результата по этим пунктам стало бы сигналом о том, что Россия, возможно, готова прекратить войну», – добавил Зеленский.

Всего несколько дней назад Владимир Зеленский призвал западные страны готовить своих военных для отправки в зону конфликта на Украине.

Несмотря на обещания западных стран выделить помощь на восстановление энергетической инфраструктуры в Верховной раде заявили, что этого недостаточно. Депутаты призвали украинцев готовиться к долгим отключениям электричества в зимние месяцы.

Киев, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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