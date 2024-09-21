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Суббота, 21 сентября 2024, 18:57 мск

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Западной помощи не хватит: в Киеве призывают украинцев «готовиться к худшему»

Депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько призвала украинцев готовиться к худшему предстоящей зимой. «Зимой будут отключения, не надо иметь никаких иллюзий, готовьтесь к худшему, к большому количеству часов в день без света», – сказала она.

Депутат также заявила, что западной помощи не хватит для восстановления энергосистемы. «Это не обеспечит 100% нашего восстановления, чтобы быть в безопасности. Поэтому нам всем нужно забыть о слове «безопасность», пока идет война», – цитируют Ясько украинские СМИ.

Ранее эксперты ООН пришли к выводу, что в зимний период отключения электроэнергии на Украине могут достигать 18 часов.

Киев, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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