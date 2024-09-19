Без света до 18 часов в сутки: эксперты ООН оценили зимние перспективы Украины

В зимний период отключения электроэнергии на Украине могут достигать 18 часов. К таким выводам пришли эксперты Организации объединенных наций после опроса экспертов.

Как пишут украинские СМИ, в результате российских ударов уничтожено около 9 гигаватт производственных мощностей, что составляет половину объема, необходимого Украине в зимний период. По состоянию на июнь, 73% тепловых электростанций были выведены из строя.

В июне украинское министерство энергетики сообщало, что страна лишилась 50% вырабатывающих электроэнергию мощностей, а имеющихся запасов не хватит на зиму. Украинцам грозят отключения тепла и света до 20 часов в день.

Киев, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube