Брюссель остановил переговоры с Грузией о вступлении в Евросоюз

Брюссель не будет начинать переговоры с Грузией переговоры о вступлении в Евросоюз, пока Тбилиси не изменит политический курс. Об этом говорится ежегодном докладе Еврокомиссии о ситуации в странах-кандидатах на пути в ЕС.

В документе обращается внимание, что курс нынешнего правительства Грузии противоречит ценностям и принципам, на которых основан ЕС. При этом уровень соответствия Тбилиси общей внешней политике Евросоюза остается значительно низким – на уровне 49%.

Брюссель, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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